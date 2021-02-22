Александр Поворознюк заявил, что в его команде никогда не будет Селезнева и Милевского.

Президент клуба Украинской премьер-лиги "Ингульца" Александр Поворознюк раскритиковал скандальных "ветеранов" украинского футбола - Евгения Селезнева и Артема Милевского.

Об этом стало известно из интервью эпатажного владельца клуба для Footboom.

"Такие игроки, как Селезнев и Милевский никогда не будут в "Ингульце"! У нас совсем другая философия, другое отношение к футболу", - категорически высказался Поворознюк.

"Если бы это был Лысенко из "Колоса", это другой вопрос. Посмотрите, как он в свои годы относится к футболу! Ему 32, а он бежит до последней минуты, бьется на поле, рубится. Таких игроков немного, которые в таком возрасте относятся к футболу профессионально. Вот если бы к нам пришел Лысенко, я бы его взял", - сказал президент.

"Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые и перспективные ребята, о которых нужно говорить. Какой пиар из того, что "Колос" пригласил Селезнева? Все соблюдали спортивный режим, а потом полкомады начало бухать. Так разве это пиар?", - прошелся по скандальным игрокам Поворознюк.

"Ингулец" на слуху из-за того, что он не платит арбитрам, честно выходит на каждую игру, бьется на поле. Нас знают, как народный клуб. Вот это, я понимаю, пиар! Фишка не в том, чтобы приглашать в команду Селезнева или Милевского. Самый лучший пиар - выходить на поле, делать головой подкаты, рубиться и умирать! Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я - испанский летчик! Пока я президент, этих игроков в "Ингульце" не будет никогда. Даже если бы нам их давали даром!", - добавил владелец клуба из поселка городского типа Петрово.

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Автор: Будрин Артем