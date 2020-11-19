Тестирование не выявило в составе украинской сборной инфицированных игроков.

18 ноября сборная Украины вернулась из Швейцарии, где находилась на карантине после отмены матча Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт УАФ, сразу после прилета все члены делегации сдали тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта Борисполь.

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Процедуру проводили специалисты лаборатории, которая сертифицирована УЕФА.

Результаты всех тестов оказались отрицательными. В том числе - у Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые переболели коронавирусом в октябре, но сдали положительные тесты в Швейцарии.

Стоит отметить, что Руслан Малиновский, у которого также был положительный результат теста, отправился из Швейцарии в Бергамо (Малиновский выступает за местную "Аталанту") на специальном автомобиле. Супруга футболиста подтвердила, что у него есть симптомы болезни.

Напомним, матч Лиги наций Швейцария - Украина был отменен в связи с решением врача кантона Люцерн, который поместил сборную Украины на карантин в полном составе, несмотря на то, что для проведения игры, согласно регламенту УЕФА, достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13 игроков команды.

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Автор: Антон Дударь