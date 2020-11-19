18 ноября сборная Украины вернулась из Швейцарии, где находилась на карантине после отмены матча Лиги наций.
Как сообщает официальный сайт УАФ, сразу после прилета все члены делегации сдали тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта Борисполь.
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Процедуру проводили специалисты лаборатории, которая сертифицирована УЕФА.
Результаты всех тестов оказались отрицательными. В том числе - у Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые переболели коронавирусом в октябре, но сдали положительные тесты в Швейцарии.
Стоит отметить, что Руслан Малиновский, у которого также был положительный результат теста, отправился из Швейцарии в Бергамо (Малиновский выступает за местную "Аталанту") на специальном автомобиле. Супруга футболиста подтвердила, что у него есть симптомы болезни.
Напомним, матч Лиги наций Швейцария - Украина был отменен в связи с решением врача кантона Люцерн, который поместил сборную Украины на карантин в полном составе, несмотря на то, что для проведения игры, согласно регламенту УЕФА, достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13 игроков команды.
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. Оно не будет принято оперативно. По словам украинской стороны, существует три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1). В Швейцарии заявили, что перенос матча на 2021 год невозможен.
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
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