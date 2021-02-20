Под руководством Томаса Тухеля "Челси" еще ни разу не проиграл.

В рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги "Саутгемптон" на своем поле расписал мировую с "Челси".

Хозяева бодро начали встречу и на 33-й минуте это вылилось в забитый мяч. Постарался хавбек Такуми Минамино, который арендован у "Ливерпуля".

За лондонскую команду единственный гол забил полузащитник "Челси" Мейсон Маунт с пенальти во втором тайме.

Подопечные австрийского тренера Ральфа Хайзенхютля остаются на 13-м месте в турнирной таблице. Австрийского тренера прозвали "альпийский Клопп" из-за схожей внешности с Юргеном Клоппом и подобным стилем игры, завязанным вокруг прессинга.

"Саутгемптон" - "Челси" - 1:1

Голы: Минамино, 33 - Маунт, 54

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Салису, Вестергор, Бертранд, Дженепо, Уорд-Прауз, Ромеу, Минамино (Телла, 76), Ингз (Че Адамс, 85), Редмонд (Нлундулу, 90+4)

"Челси": Мэнди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич (Жоржиньо, 76), Алонсо, Маунт, Вернер, Абрахам (Хадсон-Одой, 46 – Зиеш, 76, обратная замена)

Напомним, что уже 23 февраля "Челси" проведет гостевой матч 1/8 Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

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АПЛ: положение команд

В тройке лидеров "Лестер" (46 очков), "Манчестер Юнайтед" (46), который ранее разгромил соперника со счетом 9:0 и "Манчестер Сити" (56).

После 25-го тура "Челси" поднялся на четвертое место. У "синих" - 43 очка.

У "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, занимающего пятую строчку, 42 очка.

"Саутгемптон" на 13-й позиции с 30 очками.

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Автор: Будрин Артем