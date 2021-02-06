Сантьяго Гарсии было всего 30 лет.

Уругвайский нападающий Сантьяго "Морро" Гарсия, который в последнее время выступал за команду из высшего дивизиона чемпионата Аргентины "Годой-Крус", покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает lanacion.com.ar.

30-летний Гарсия был найден мертвым 6 февраля в собственной квартире. Полиция установила, что он совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. Рядом с телом футболиста было найдено оружие.

Гарсия не отвечал на звонки, после чего его друг позвонил в 911. Группе друзей вместе с сотрудниками полиции удалось попасть в квартиру, где они обнаружили тело нападающего.

Также отмечается, что в последнее время Гарсия проходил психиатрическое лечение.

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По ходу карьеры Гарсия выступал за уругвайский "Насьональ", с которым дважды становился чемпионом страны и один раз - лучшим бомбардиром чемпионата, а также бразильский "Атлетико Паранаэнсе", турецкую "Касымпашу", аргентинский "Ривер Плейт", а с 2016 года - за "Годой-Крус".

В составе последнего Гарсия становился лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины в сезоне 2017-2018 (17 голов). Также он занимает первое место в списке голеадоров в истории "Годой-Крус" в высшем дивизионе. За эту команду он забил 51 гол.

Зимой Гарсия покинул "Годой-Крус". Клуб расторг с ним контракт по решению президента Хосе Мензура. "Нельзя быть лидером и не ходить в спортзал, имея лишний вес", - объяснил решение клуба Мензур, которого цитирует infobae.com.

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Автор: Антон Дударь