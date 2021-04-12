Спортивный директор брестского "Руха" Сергей Присяжнюк рассказал, как его команда поехала в колхоз после серии неудачных результатов в начале нового сезона чемпионата Беларуси.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Читайте такжеВ Бразилии во время футбольного матча птица снесла яйцо прямо на газон: арбитр остановил игру (видео)
"Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг. Это было командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечи ставит, а мы решили в колхоз. Никто из футболистов не был против. Легионеры отнеслись нормально. Они же часть команды. С кем удалось договориться - туда и поехали. Поле готовилось под какой-то засев, вот и все", - прокомментировал футбольный функционер.
Вдобавок Присяжнюк сообщил, что "Рух" и в церковь ездил и проводил разного рода компанейские встречи.
"Теперь попробовали колхоз. Если выиграли, значит, все пошло на пользу", - считает спортивный директор.
После визита в колхоз "Рух" минимально одолел "Ислочь" со счетом 1:0 и закрепился на 6-м месте в турнирной таблице. Лидирует "Шахтер" из Солигорска, тренером которого является известный украинский специалист Роман Григорчук.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Лютое пекло": защитники сборной России забавно опозорились в важном матче (видео)
- Ветер помог: в день смеха в сети вспомнили веселый гол Динамо (видео)
- Футбольный арбитр попал в тюрьму на 15 месяцев за назначенный пенальти (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram