Специфический вариант объединения коллектива выбрали в брестском клубе.

Спортивный директор брестского "Руха" Сергей Присяжнюк рассказал, как его команда поехала в колхоз после серии неудачных результатов в начале нового сезона чемпионата Беларуси.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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"Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг. Это было командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечи ставит, а мы решили в колхоз. Никто из футболистов не был против. Легионеры отнеслись нормально. Они же часть команды. С кем удалось договориться - туда и поехали. Поле готовилось под какой-то засев, вот и все", - прокомментировал футбольный функционер.

Вдобавок Присяжнюк сообщил, что "Рух" и в церковь ездил и проводил разного рода компанейские встречи.

"Теперь попробовали колхоз. Если выиграли, значит, все пошло на пользу", - считает спортивный директор.

После визита в колхоз "Рух" минимально одолел "Ислочь" со счетом 1:0 и закрепился на 6-м месте в турнирной таблице. Лидирует "Шахтер" из Солигорска, тренером которого является известный украинский специалист Роман Григорчук.

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Автор: Будрин Артем