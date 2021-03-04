Португалец продемонстрировал публике как восстанавливается после матчей.

Бывшая звезда мадридского "Реала", а ныне лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в сети снимок со своей тренировки в зале, где показал свой стальной пресс.

"Время восстановления", - подписал фотографию бомбардир, намекая на процесс дополнительной работы над телом и постоянного самосовершенствования.

Заметим, что у атлета больше всего подписчиков в Instagram на планете. 267 миллионов фолловеров - абсолютный лидер! Фото собрало уже более 7 миллионов лайков.

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Криштиану Роналду: последние достижения

В 2020 году Роналду провел 38 официальных матчей за "Ювентус", забил 39 мячей и отдал 6 ассистов.

Роналду был признан лучшим футболистом 21 века по версии Globe Soccer Awards.

Также Роналду попал в символическую сборную всех времен France Football.

В прошлом году Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. У Криштиану 102 гола за сборную Португалии. До исторического рекорда всего 7 мячей. У экс-нападающего сборной Ирана Али Даеи 109 голов.

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Автор: Будрин Артем