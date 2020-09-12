У Романа Яремчука есть серьезные разногласия с "Гентом".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук обратился к руководству бельгийского "Гента" с требованием трансфера в другой клуб.

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Об этом сообщает HLN.

Источник отмечает, что недавно в публичную плоскость вышли разногласия футболиста с главным тренером команды Ласло Болони. Яремчук раскритиковал игру команды, а Болони ответил ему, что украинец может искать себе новый клуб, если его не устраивает ситуация в "Генте".

Теперь нападающий хочет покинуть бельгийский клуб. Год назад игроком интересовалась "Рома", а сам форвард также подавал запрос на трансфер руководству "Гента". Переход не состоялся, а украинец подписал новый контракт с бельгийцами.

Стоит отметить, что Яремчук не играл в матче чемпионата Бельгии 11 сентября против "Эйпена" (1:2), а главный тренер объяснил это усталостью футболиста после возвращения из сборной.

Роман Яремчук в Бельгии: главное

24-летний украинец выступает за "Гент" с 2017 года. Форвард переехал в Бельгию после того, как покинул киевское "Динамо".

В прошлом сезоне Яремчук провел 30 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах за клуб. В марте он вошел в список топ-форвардов Европы.

За период карьеры в Бельгии нападающий стал основным игроком сборной Украины. В ее составе Яремчук провел 12 матчей и забил 5 голов.

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Перевод: Данил Слесь