Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не реализовал пенальти за "Гент" в матче 32-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда".
На 36-й минуте матча "Гент" заработал пенальти. Яремчук подошел к мячу, но пробил бесхитростно и не сумел переиграть вратаря.
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Интересно, что через семь минут "Гент" не забил еще один пенальти, но на этот раз Алессио Кастро-Монтес, не реализовав попытку, сыграл на добивании.
Команда Яремчука в итоге проиграла со счетом 1:2, дважды пропустив после перерыва. В составе "Гента" на поле также выходил украинец Роман Безус - он появился на замену на 78-й минуте.
В этом сезоне на счету Яремчука 15 голов и 4 ассиста в 26 матчах чемпионата Бельгии.
Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"
- Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.
- Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.
- В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
- Сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".
- Сам Яремчук заявил, что в "Генте" пообещали продать его летом.
- Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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