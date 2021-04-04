Команда украинца в итоге потерпела поражение.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не реализовал пенальти за "Гент" в матче 32-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда".

На 36-й минуте матча "Гент" заработал пенальти. Яремчук подошел к мячу, но пробил бесхитростно и не сумел переиграть вратаря.

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Интересно, что через семь минут "Гент" не забил еще один пенальти, но на этот раз Алессио Кастро-Монтес, не реализовав попытку, сыграл на добивании.

Команда Яремчука в итоге проиграла со счетом 1:2, дважды пропустив после перерыва. В составе "Гента" на поле также выходил украинец Роман Безус - он появился на замену на 78-й минуте.

В этом сезоне на счету Яремчука 15 голов и 4 ассиста в 26 матчах чемпионата Бельгии.

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.

Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

Сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".

Сам Яремчук заявил, что в "Генте" пообещали продать его летом.

Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

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Автор: Антон Дударь