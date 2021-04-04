Роман Яремчук в текущем чемпионате забил 15 голов / фото kaagent.be

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не реализовал пенальти за "Гент" в матче 32-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда".

На 36-й минуте матча "Гент" заработал пенальти. Яремчук подошел к мячу, но пробил бесхитростно и не сумел переиграть вратаря.

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Интересно, что через семь минут "Гент" не забил еще один пенальти, но на этот раз Алессио Кастро-Монтес, не реализовав попытку, сыграл на добивании.

Команда Яремчука в итоге проиграла со счетом 1:2, дважды пропустив после перерыва. В составе "Гента" на поле также выходил украинец Роман Безус - он появился на замену на 78-й минуте.

В этом сезоне на счету Яремчука 15 голов и 4 ассиста в 26 матчах чемпионата Бельгии.

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Автор: Антон Дударь