"Все шокированы": тренер Карпат рассказал о ситуации с коронавирусом в команде

Роман Санжар сообщил, что ни у кого в клубе не было симптомов болезни.

Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар рассказал о вспышке коронавируса в команде.

Об этом Санжар сказал в интервью "Футбол NEWS".

"Такое событие в клубе произошло - заболело много ребят, сотрудников клуба. Как тут можно себя чувствовать? Конечно, это неприятная новость, настроение не очень хорошее. Все шокированы этими данными, ведь никто не ожидал, что может быть такое количество.

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Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, перед занятиями у всех мерили температуру. Ни у кого никаких симптомов не было", - сказал Санжар.

По словам тренера, команда находится на изоляции в полном составе и не тренируется:

"Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции. Никакого тренировочного процесса нет, даже индивидуального. У кого-то есть возможность тренироваться, а у кого-то - нет. Поэтому пока мы не начинали даже индивидуальный тренировочный процесс".

"Сделаем все, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат", - добавил он.

Напомним, накануне стало известно, что в "Карпатах" было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УПЛ официально отменила два матча с участием "Карпат".

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