Это решение легенда "Динамо" принял еще в феврале этого года.

Украинский специалист Сергей Ребров ушел в отставку с поста главного тренера "Ференцвароша".

Об этом сообщает Origo.

Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов рассказал, что Ребров подал в отставку еще 10 февраля, но его убедили доработать сезон.

"Сергей Ребров принял решение покинуть "Ференцварош" и подал в отставку еще 10 февраля. Он попросил передать через своего агента, что хочет уйти в конце сезона и нам нужно искать нового тренера. Это стало неожиданностью. Я даже не мог подумать, что между клубом и главным тренером есть какие - то недоразумения, из-за чего он захочет уйти", - поделился новостью Кубатов.

"Как ответственный президент, я сразу понял, что нужно искать нового тренера, чтобы в преддверии квалификации Лиги чемпионов футболисты знали, кто будет руководить командой. Конечно, мы провели анализ рынка тренеров и уже нашли нужных кандидатов, которые смогут заменить Реброва", - добавил владелец клуба.

Напомним, в этом сезоне Ребров привел "Ференцварош" к чемпионскому титулу и вывел в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне 2020-2021 "Ференцварош" установил рекорд чемпионата Венгрии по набранным очкам (78) и пропущенным голам (22) в формате с 12 командами и 33 турами.

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Сергей Ребров: достижения в "Ференцвароше"

Ребров выиграл с "Ференцварошем" три национальных чемпионата из трех.

В сезоне 2020-2021 украинский специалист впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия.

Ребров признан лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

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Автор: Артем Будрин