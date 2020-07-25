Реал планирует заработать 180 миллионов на продаже игроков: с кем готов расстаться клуб

"Сливочные" готовы продать ряд футболистов этим летом.

Мадридский "Реал" хочет продать ряд футболистов в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, "сливочные" планируют выручить на продаже футболистов около 180 миллионов евро.

Приоритетные цели для продажи - Гарет Бэйл и Хамес Родригес. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на них. Кроме того, клуб не хочет еще два сезона платить валлийцу по 15 миллионов евро зарплаты.

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Кроме того, "Реал" готов расстаться с Лукой Йовичем, Оскаром Родригесом, Мариано Диасом и Браимом Диасом. Также "сливочные" не планируют возвращать из аренд Дани Себальоса и Хесуса Вальехо.

Стоит отметить, что этим летом "Реал" уже заработал 43,5 миллиона евро, продав Ашрафа Хакими в "Интер" и Хави Санчеса в "Вальядолид".

Напомним, "Реал" стал чемпионом Испании сезона 2019-2020. В августе "сливочным" предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, "Барселона" также планирует провести массовую чистку состава в летнее межсезонье. На трансфер могут быть выставлены сразу двенадцать футболистов.

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