Мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании (фото)

"Сливочные" завоевали чемпионский титул за тур до финиша чемпионата.

Мадридский "Реал" стал победителем чемпионата Испании 2019-2020. Подопечные Зинедина Зидана оформили чемпионство за тур до завершения чемпионата.

В 37-м туре "Реал" дома выиграл у "Вильярреала" благодаря дублю Карима Бензема - 2:1. Мадридцы одержали десятую подряд победу в чемпионате.

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Таким образом, "Реал" на 7 очков оторвался от "Барселоны", которая в параллельном матче уступила "Осасуне" (1:2).

"Реал" в 34-й раз в истории стал чемпионом Испании и удерживает лидерство по этому показателю.

По количеству трофеев во всех турнирах мадридцы сравнялись с "Барселоной". У обоих клубов теперь по 91 трофею.

"Реал" во второй раз выиграл титул чемпиона Испании под руководством Зинедина Зидана. Предыдущее чемпионство "сливочные" также отпраздновали при французском тренере (в 2017 году). Для Зидана это одиннадцатый титул в карьере тренера.

Как сообщал УНИАН, стали известны все участники Лиги чемпионов 2020-2021 от Испании.

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