"Реал" обыграл лидера чемпионата Испании и вышел на третье место.

Мадридский "Реал" в рамках 13-го тура чемпионата Испании выиграл у "Атлетико".

В составе победителей счет ударом головой открыл Каземиро. Во втором тайме после дальнего удара Дани Карвахаля мяч попал в штангу, затем в Яна Облака и оказался в воротах. Гол записали как автогол голкипера.

Отметим, что "Атлетико" не проигрывал в предыдущих десяти играх чемпионата Испании и пропустил столько же, сколько от "Реала".

"Сливочные" набрали 23 очка в двенадцати играх и поднялись на третье место в таблице Примеры. У "Атлетико" - 26 очков после одиннадцати матчей и первая позиция.

"Реал" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Каземиро, 15, Облак, 63 (автогол)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Родриго, 79), Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос, Васкес, Бензема, Винисиус (Асенсио, 79)

"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Фелипе (Лоди, 46), Эрмосо, Льоренте, Эррера (Корреа, 46), Коке, Феррейра Карраско (Лемар, 46), Суарес (Кондогбия, 72), Фелиш (Сауль, 59)

Видеообзор матча от MEGOGO.

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Автор: Антон Дударь