Мадридский клуб не защитил статус обладателя Суперкубка Испании.

В полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский "Реал" уступил "Атлетику" Бильбао со счетом 1:2.

Дубль в матче сделал 34-летний хавбек "Атлетика" Рауль Гарсия, который забил на 18-й минуте и реализовал пенальти на 38-й. За "сливочных" отличился Карим Бензема.

В финале Суперкубка Испании "Атлетик" сыграет против "Барселоны", выбившей "Реал Сосьедад". Поединок состоится 17 января.

Обзор матча от телеканала MEGOGO.

Суперкубок Испании: главное

В первом полуфинале "Барселона" в драматическом матче одолела "Реал Сосьедад" в серии пенальти.

Больше всего побед в данном турнире имеет "Барселона" - 13 раз. На втором месте мадридский "Реал" - 11 раз в истории брали Суперкубок. У каталонцев есть реальный шанс увеличить отрыв.

Финал состоится 17 января в 21:00 в городе Севилья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem