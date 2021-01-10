Экс-футболисты национальной сборной встретились в Украине.

Защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий прилетел в Украину и побывал в гостях у нападающего "Колоса" Евгения Селезнева.

Об этом футболисты сообщили в соцсети, опубликовав фото.

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Ракицкий приехал в гости к Селезневу не с пустыми руками, а с игровой футболкой "Зенита" со своей фамилией.

"Брат в гости подьехал! Рад был видеть! Never give up", - написал Селезнев у себя в Instagram.

Подписчики негативно отреагировали на данный пост.

"Можно в инсте дизлайк ставить?", "Братушки-ватнички", "Встреча заробітчан", "Два кормильца", "Не голодные, пацаны?", - комментируют болельщики.

Ракицкий на своей странице в Instagram опубликовал "stories" с похожим снимком и написал: "Заехал к царьку! Брат, рад видеть!".

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Автор: Антон Дударь