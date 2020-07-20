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Чемпионат Испании по футболу: итоговая таблица, кто вышел в еврокубки и понизился в классе

10:19, 20 июля 2020
Футбол
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Реал - чемпион Испании / фото REUTERS

По его итогам стали известны все участники еврокубков от Испании.

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Чемпионом еще за тур до финиша стал мадридский "Реал", а серебряным призером - "Барселона". Также в Лиге чемпионов сыграют "Атлетико" и "Севилья".

В Лигу Европы пробились "Вильярреал", "Реал Сосьедад" и "Гранада".

Покинули элитный дивизион "Леганес", "Мальорка" и "Эспаньол".

Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, который забил 25 голов.

Итоговая таблица

Турнирная таблица Ла Лиги / twitter.com/LaLiga

УНИАН также сообщал о том, что в Испании провели первый матч со зрителями за четыре месяца.

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