Чемпионат Испании по футболу: итоговая таблица, кто вышел в еврокубки и понизился в классе

"Реал" в 34-й раз в истории стал чемпионом, а Лионель Месси вновь забил больше всех.

20 июля состоялись заключительные матчи чемпионата Испании по футболу 2019-2020.

По его итогам стали известны все участники еврокубков от Испании.

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Чемпионом еще за тур до финиша стал мадридский "Реал", а серебряным призером - "Барселона". Также в Лиге чемпионов сыграют "Атлетико" и "Севилья".

В Лигу Европы пробились "Вильярреал", "Реал Сосьедад" и "Гранада".

Покинули элитный дивизион "Леганес", "Мальорка" и "Эспаньол".

Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, который забил 25 голов.

Итоговая таблица

УНИАН также сообщал о том, что в Испании провели первый матч со зрителями за четыре месяца.

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