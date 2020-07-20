Чемпионат Испании по футболу: итоговая таблица, кто вышел в еврокубки и понизился в классе
10:19, 20 июля 2020Футбол
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"Реал" в 34-й раз в истории стал чемпионом, а Лионель Месси вновь забил больше всех.
Реал - чемпион Испании / фото REUTERS
20 июля состоялись заключительные матчи чемпионата Испании по футболу 2019-2020.
По его итогам стали известны все участники еврокубков от Испании.
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Чемпионом еще за тур до финиша стал мадридский "Реал", а серебряным призером - "Барселона". Также в Лиге чемпионов сыграют "Атлетико" и "Севилья".
В Лигу Европы пробились "Вильярреал", "Реал Сосьедад" и "Гранада".
Покинули элитный дивизион "Леганес", "Мальорка" и "Эспаньол".
Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, который забил 25 голов.
Итоговая таблица
Турнирная таблица Ла Лиги / twitter.com/LaLiga
УНИАН также сообщал о том, что в Испании провели первый матч со зрителями за четыре месяца.
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