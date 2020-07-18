В Испании провели первый матч со зрителями за четыре месяца: эксперимент вышел неудачным (фото)

Болельщики пренебрегли правилом социального дистанцирования.

В испанском футболе состоялся первый матч в присутствии зрителей за последние четыре месяца.

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Об этом сообщает AS.

Испанская федерация футбола решила проверить возможность пускать людей на трибуны в поединке плей-офф за право выступать в Сегунде Б - третьем по силе дивизионе страны.

Матч между "Марино" и "Тамарасейте" проходил на Канарском острове Эль Йерро на арене, которая вмещает 700 человек.

На игру были допущены всего 300 фанатов. Каждый из них был обязан надеть защитную маску, а также предоставить информацию о своем здоровье и померить температуру.

Однако во время игры правило социального дистанцирования было нарушено. Люди пренебрегли требованием рассаживаться на расстоянии друг от друга и заняли центральную трибуну, с которой удобнее всего наблюдать за событиями на поле.

УНИАН ранее сообщал о том, что мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании.

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