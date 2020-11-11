Украина сыграет в синей форме / фото УАФ

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Украины на товарищеский матч, который пройдет в Хожуве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

Составы команд:

Сборная Польши: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Клих, Гуральски, Зелиньски, Милик, Пентек

Сборная Украины: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Отметим, что Андрей Шевченко оставил вне заявки на этот матч Тараса Степаненко и Дмитрия Ризныка.

Польша - Украина: перед матчем

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Автор: Антон Дударь