Андрей Шевченко определился с составом на контрольную игру.

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Украины на товарищеский матч, который пройдет в Хожуве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

Составы команд:

Сборная Польши: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Клих, Гуральски, Зелиньски, Милик, Пентек

Сборная Украины: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Отметим, что Андрей Шевченко оставил вне заявки на этот матч Тараса Степаненко и Дмитрия Ризныка.

Польша - Украина: перед матчем

Встреча Польши и Украины пройдет в Хожуве 11 ноября при пустых трибунах. Начало - в 21.45. Где смотреть матч на ТВ.

Игра с Польшей станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Сборные Украины и Польши встречались между собой 8 раз - по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

9 ноября сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовительного сбора.

Экс-футболист сборной Украины назвал цели команды в товарищеском матче с Польшей.

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Автор: Антон Дударь