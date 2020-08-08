Украинский футболист забил гол с центра поля и посвятил его онкобольному экс-партнеру (видео)
Футболист клуба Первой лиги "Оболонь-Бровар" Олег Слободян отличился шедевральным голом и посвятил его бывшему партнеру по команде.
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В поединке 29-го тура команда Слободяна встречалась с "Металлистом-1925" и победила со счетом 3:0.
На 53-й минуте полузащитник перехватил мяч после ошибки соперника и нанес удар с центра поля - голкипер далеко вышел из ворот и спасти харьковчан не сумел.
Слободян посвятил это взятие ворот своему бывшему одноклубнику - канадскому футболисту Арамису Кузину, у которого месяц назад был обнаружен рак костей.
Хавбек взял футболку с номером 23, под которым за команду выступал Кузин, и показал ее в камеру.
Видео момента опубликовано на официальном YouTube-канале "Металлиста-1925".
УНИАН ранее сообщал о том, что похожий гол с центра поля забил футболист "Черкащины".
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