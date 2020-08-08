Украинский футболист забил гол с центра поля и посвятил его онкобольному экс-партнеру (видео)

Олег Слободян решил поддержать Арамиса Кузина, который ведет борьбу с тяжелой болезнью.

Футболист клуба Первой лиги "Оболонь-Бровар" Олег Слободян отличился шедевральным голом и посвятил его бывшему партнеру по команде.

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В поединке 29-го тура команда Слободяна встречалась с "Металлистом-1925" и победила со счетом 3:0.

На 53-й минуте полузащитник перехватил мяч после ошибки соперника и нанес удар с центра поля - голкипер далеко вышел из ворот и спасти харьковчан не сумел.

Слободян посвятил это взятие ворот своему бывшему одноклубнику - канадскому футболисту Арамису Кузину, у которого месяц назад был обнаружен рак костей.

Хавбек взял футболку с номером 23, под которым за команду выступал Кузин, и показал ее в камеру.

Видео момента опубликовано на официальном YouTube-канале "Металлиста-1925".

УНИАН ранее сообщал о том, что похожий гол с центра поля забил футболист "Черкащины".

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