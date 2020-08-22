Итальянский топ-клуб начал переговоры по украинскому футболисту Шахтера - СМИ
10:41, 22 августа 2020Футбол
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Николай Матвиенко привлек интерес "Наполи" и клуба из АПЛ.
Матвиенко может стать свободным агентом в следующем году / фото ФК Шахтер
Итальянский "Наполи" начал переговоры с донецким "Шахтером" по трансферу украинского защитника Николая Матвиенко.
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Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педулы.
По информации источника, руководству неаполитанцев нравится тот факт, что футболист сборной Украины может сыграть в центре и на левом фланге защиты.
При этом конкуренцию неаполитанцам готов составить "Лидс" - знаменитый клуб вышел в Английскую Премьер-лигу и нуждается в усилении.
В прошлом сезоне 24-летний Матвиенко провел за "горняков" 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах. Контракт защитника с клубом истекает летом следующего года.
- Зимой Матвиенко был близок к переходу в лондонский "Арсенал", но сделка в итоге так и не состоялась.
- Позже в "Шахтере" объяснили, почему игрок так и не перешел в английский клуб. Официального предложения от "Арсенала" не поступало, но на дончан выходил агент, представляющий лондонцев.
- В первом туре нового сезона УПЛ "Шахтер" одержал победу, не реализовав два пенальти.
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