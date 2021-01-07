Во втором полуфинале Кубка английской лиги состоялось дерби Манчестера - "МЮ" принимал "Ман Сити".
Гости одержали победу со счетом 2:0 и пробились в финал. Один из мячей забил экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо.
В составе "Сити" украинец Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь матч.
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"Манчестер Сити" сыграет в финале Кубка лиги в четвертый раз подряд.
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2
Голы: Стоунз, 50, Фернандиньо, 83
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминей (Гринвуд, 75), Погба, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Мартиаль
"Манчестер Сити": Штеффен, Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Марез (Родри, 79), Стерлинг, Фоден
Кубок английской лиги: что нужно знать
- Первым финалистом турнира стал "Тоттенхэм", который обыграл "Брентфорд".
- Финальный поединок пройдет 25 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Изначально финал был запланирован на февраль, но его решили перенести, чтобы увеличить шансы провести матч со зрителями.
- "Тоттенхэм" может выиграть Кубок лиги в пятый раз в своей истории и впервые с 2008 года, а "Сити" - в восьмой раз и в четвертый подряд.
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