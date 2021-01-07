Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Во втором полуфинале Кубка английской лиги состоялось дерби Манчестера - "МЮ" принимал "Ман Сити".

Гости одержали победу со счетом 2:0 и пробились в финал. Один из мячей забил экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо.

В составе "Сити" украинец Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь матч.

Читайте такжеМанчестер Сити с Зинченко обыграл Челси в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" сыграет в финале Кубка лиги в четвертый раз подряд.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: Стоунз, 50, Фернандиньо, 83

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминей (Гринвуд, 75), Погба, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Мартиаль

"Манчестер Сити": Штеффен, Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Марез (Родри, 79), Стерлинг, Фоден

Кубок английской лиги: что нужно знать

Первым финалистом турнира стал "Тоттенхэм", который обыграл "Брентфорд".

Финальный поединок пройдет 25 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Изначально финал был запланирован на февраль, но его решили перенести, чтобы увеличить шансы провести матч со зрителями.

"Тоттенхэм" может выиграть Кубок лиги в пятый раз в своей истории и впервые с 2008 года, а "Сити" - в восьмой раз и в четвертый подряд.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь