"Леди ВАР" оценили высоко в организации IFFHS / фото УАФ

Украинка Екатерина Монзуль заняла третье место в списке топ-10 лучших рефери среди женщин за прошедшее десятилетие.

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Рейтинг составляла Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Трио призеров выглядит следующим образом:

1. Бибиана Штайнхаус – (Германия) - 171 балл

2. Эстер Штаубли – (Швейцария) - 135 баллов

3. Екатерина Монзуль (Украина) – 124 балла

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Автор: Budrin Artem