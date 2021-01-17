"Леди ВАР" оценили высоко в организации IFFHS / фото УАФ
Украинка Екатерина Монзуль заняла третье место в списке топ-10 лучших рефери среди женщин за прошедшее десятилетие.
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Рейтинг составляла Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Трио призеров выглядит следующим образом:
1. Бибиана Штайнхаус – (Германия) - 171 балл
2. Эстер Штаубли – (Швейцария) - 135 баллов
3. Екатерина Монзуль (Украина) – 124 балла
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