Шахтер передумал открывать памятник к юбилею Луческу (видео)

Памятник румынскому тренеру остался накрыт тканью на тренировочной базе "горняков".

Донецкий "Шахтер" планировал открыть памятник к 75-летию Мирчи Луческу, однако передумал делать это после назначения румынского тренера в киевское "Динамо".

Об этом сообщается в сюжете "ПроФутбола".

"Шахтер" объявил о том, что поставит памятник Луческу, еще в 2015 году. Тогда румынскому тренеру вручили миниатюрную копию, а болельщикам представили проект.

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На данный момент объект уже изготовлен и находится на клубной базе "Шахтера". В сюжете можно увидеть, что памятник накрыт зеленой тканью.

По информации источника, его планировали подарить Луческу 29 июля, когда тренеру исполнилось 75 лет. Памятник все также находится на базе, но теперь его убрали подальше от главного помещения тренировочной базы.

Напомним, Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 годы. 23 июля этого года румынский специалист возглавил главного конкурента "горняков" "Динамо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Игорь Суркис рассказал, как Ринат Ахметов отреагировал на назначение Мирчи Луческу в "Динамо".

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