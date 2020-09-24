Румынский специалист провел 136-й матч у руля украинских команд на международной арене.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поединком плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента" превзошел рекорд легендарного Валерия Лобановского

Об этом сообщает Sport.ua.

Мистер провел 136-й матч в еврокубках во главе украинских клубов. На счету Лобановского 135 поединков.

Луческу 88 раз участвовал в Лиге чемпионов в качестве наставника "Шахтера", а еще два раза - в качестве главного тренера "Динамо". Еще 45 раз он руководил "горняками" в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

Лобановский все свои международные матчи в период с 1973-го по 2001-й год провел с "Динамо".

На третьем месте находится Мирон Маркевич с большим отставанием - 79 игр во главе "Карпат" и "Металлиста".

"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов: главное

В первом матче раунда плей-офф "Динамо" на выезде обыграло "Гент" со счетом 2:1.

Победитель противостояния "Гент" - "Динамо" получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ответная игра против "Гента" пройдет 29 сентября в Киеве.

"Динамо" может пробиться в групповой этап ЛЧ впервые с сезона 2016-2017.

Футболисты "Динамо" прокомментировали победу над "Гентом".

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Автор: Данил Слесь