Звездный форвард "Милана" назвал лучшим легенду сборной Бразилии.

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович считает бразильца Роналдо по прозвищу "Зубастик" сильнейшим игроком в истории футбола.

Об этом сообщает Discovery+Sport.

"Не думаю, что феномену Роналдо нужна дополнительная характеристика. Он был совершенным игроком", - сказал 39-летний швед.

"Я всегда говорю: есть люди, которые играют в футбол, а есть люди, которые и есть футбол. Для меня он и есть футбол. Все хотели играть как он, все хотели подражать ему. Он полностью изменил футбол своим движением, своими переступаниями, своим дриблингом, который я называю "змейкой". Для меня он, а не кто-то другой, лучший игрок в истории футбола", - добавил Златан.

Zlatan Ibrahimovic: "Ronaldo fenomenet är den bästa spelaren någonsin, han var fotboll"



Se hela intervjun här: https://t.co/oXm5gjmhKvpic.twitter.com/dY6NbNiNXn — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) February 25, 2021

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Автор: Будрин Артем