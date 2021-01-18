До этого Лео провел за клуб 751 матч без красных карточек.

Это был очень плохой вечер для аргентинского гения футбола. Впервые за всю свою карьеру в "Барселоне" Лионель Месси был удален с поля арбитром.

Об этом сообщает Squawka Football.

Случилось это на 121-й минуте матча финала Суперкубка Испании против "Атлетика" из Бильбао.

Капитан " Барселоны "поддался на провокацию нападающего "Атлетика" Асьера Вильялибре и ударил того по голове. После просмотра видеоповтора арбитр Хесус Хиль Мансано показал Лео прямую красную карточку.

В это трудно поверить, но это удаление стало первым для Месси в клубной карьере. До этого он провел за клуб 751 матч без красных карточек.

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Всего в карьере Лео теперь три удаления. Еще два с ним случались в матчах за сборную Аргентины: первое в 2005-м году в контрольном матче против Венгрии, а второе в 2019-м на Копа Америка против Чили.

За свое нарушение дисциплины Месси рискует получить серьезное наказание. Его могут отстранить на 12 матчей.

Об этом сообщает AS.

Вашему вниманию видео инцидента:

La faute de Messi vu d’un autre angle : pic.twitter.com/QheJTdNlqn — FC Barcelone France (@ActuBarcaFR) January 17, 2021

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Автор: Budrin Artem