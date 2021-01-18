Это был очень плохой вечер для аргентинского гения футбола. Впервые за всю свою карьеру в "Барселоне" Лионель Месси был удален с поля арбитром.
Об этом сообщает Squawka Football.
Случилось это на 121-й минуте матча финала Суперкубка Испании против "Атлетика" из Бильбао.
Капитан " Барселоны "поддался на провокацию нападающего "Атлетика" Асьера Вильялибре и ударил того по голове. После просмотра видеоповтора арбитр Хесус Хиль Мансано показал Лео прямую красную карточку.
В это трудно поверить, но это удаление стало первым для Месси в клубной карьере. До этого он провел за клуб 751 матч без красных карточек.
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Всего в карьере Лео теперь три удаления. Еще два с ним случались в матчах за сборную Аргентины: первое в 2005-м году в контрольном матче против Венгрии, а второе в 2019-м на Копа Америка против Чили.
За свое нарушение дисциплины Месси рискует получить серьезное наказание. Его могут отстранить на 12 матчей.
Об этом сообщает AS.
Вашему вниманию видео инцидента:
La faute de Messi vu d’un autre angle : pic.twitter.com/QheJTdNlqn— FC Barcelone France (@ActuBarcaFR) January 17, 2021
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