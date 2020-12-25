Звезды футбола, которые 25 декабря празднуют Рождество западного обряда, в соцсетях поделились праздничными фотографиями.
Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался под елкой со своей девушкой Джорджиной и четырьмя детьми. В праздничный день португалец пожелал подписчикам "любви, здоровья и счастья".
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси праздничное фото не выкладывал, но это сделала его супруга Антонелла. Семья Месси сфотографировалась в одинаковых пижамах.
Лучший игрок мира по версии ФИФА в 2020 году Роберт Левандовски в праздничный день напомнил всем о том, что семья - это самое главное.
Нападающий ПСЖ Неймар также опубликовал фото у елки с членами семьи.
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился праздничным снимком с детьми.
Один из лучших полузащитников мира, игрок "Ман Сити" Кевин де Брюйне сфотографировался с супругой и тремя детьми и поздравил всех от лица своей семьи.
Защитник "Реала" Серхио Рамос сделал фото на фоне кубков. "Всего наилучшего и главное - здоровья", - написал он.
Обладатель "Золотого мяча" Кака разместил снимок со своей семьей и собакой.
Еще один обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу примерил новогоднюю шапку и пожелал всем "Счастливого Рождества".
Семья легендарного Дэвида Бекхэма сфотографировалась в пижамах.
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил всех на восьми разных языках.
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