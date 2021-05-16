Марьян Швед помог своей команде добыть три очка.

Украинский полузащитник Марьян Швед забил очередной гол за "Мехелен". На этот раз он отличился в матче чемпионата Бельгии против "Стандарда".

Украинец вышел на замену в конце первого тайма, а на 57-й минуте удвоил преимущество своей команды. Решение наставника выпустить на замену именно 23-летнего вингера оправдало себя и Швед стал джокером.

Марьян замкнул передачу с левой ноги в штрафной и отправил мяч в правый нижний угол ворот. Заметим, что это первый гол украинского хавбека с февраля этого года.

"Мехелен" в итоге одержал победу со счетом 3:1 и вырвался на первую строчку в своей подгруппе. Напомним, что в этом самом квартете играет "Гент", который сегодня разгромил "Остенде" усилиями Романа Безуса и Романа Яремчука.

Марьян Швед: карьера в "Мехелене"

В августе прошлого года Швед перешел из шотландского "Селтика" в годовую аренду в "Мехелен" с правом выкупа.

Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову, сумел проявить себя и в последних играх закрепился в основном составе.

Всего на счету Шведа 5 голов и 2 ассиста в 23 матчах за "Мехелен".

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Автор: Артем Будрин