Украинские легионеры Роман Яремчук и Роман Безус провели очередной результативный матч за "Гент". В четвертом раунде группового этапа чемпионата Бельгии экс-игроки "Динамо" разгромили "Остенде".
Безус на 20-й минуте эффектно забил гол, перебросив "парашутиком" вратаря соперников. Голевую передачу в этом эпизоде отдал ему не кто иной, как Яремчук.
Безус не только открыл счет во встрече, но и поставил точку в ней. На 66-й минуте экс-хавбек "Ворсклы" и "Динамо" оформил дубль и установил окончательный счет - 4:0 в пользу "Гента".
Портал Whoscored поставил Безусу за эту игру высоченную оценку - 9,5. Это второй балл среди обоих клубов. У Яремчука - 8,2, что является четвертым показателем среди обоих коллективов.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук за "Гент" во всех турнирах забил 21 гол, 19 из которых - в чемпионате Бельгии, а также сделал уже 8 голевых передач. У Безуса "5+4" по системе "гол+пас".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Футболист сборной Украины забил сказочный гол за бельгийский клуб (видео)
- Зинченко обошел Шевченко по количеству трофеев в Европе
- Гол плюс пас: Малиновский стал лидером лиги и помог Аталанте победить в ярком матче (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram