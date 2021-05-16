Роман Безус оформил дубль, а Роман Яремчук ассистировал ему в моменте с первым голом.

Украинские легионеры Роман Яремчук и Роман Безус провели очередной результативный матч за "Гент". В четвертом раунде группового этапа чемпионата Бельгии экс-игроки "Динамо" разгромили "Остенде".

Безус на 20-й минуте эффектно забил гол, перебросив "парашутиком" вратаря соперников. Голевую передачу в этом эпизоде отдал ему не кто иной, как Яремчук.

Безус не только открыл счет во встрече, но и поставил точку в ней. На 66-й минуте экс-хавбек "Ворсклы" и "Динамо" оформил дубль и установил окончательный счет - 4:0 в пользу "Гента".

Портал Whoscored поставил Безусу за эту игру высоченную оценку - 9,5. Это второй балл среди обоих клубов. У Яремчука - 8,2, что является четвертым показателем среди обоих коллективов.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук за "Гент" во всех турнирах забил 21 гол, 19 из которых - в чемпионате Бельгии, а также сделал уже 8 голевых передач. У Безуса "5+4" по системе "гол+пас".

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Автор: Артем Будрин