Роберто де Дзерби хочет переманить к себе защитника "Сассуоло" Марлона.

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби стремится усилить оборону "горняков".

О том, что донецкий клуб хочет пригласить защитника "Сассуоло" Марлона, сообщил итальянец Карло Николини, который занимает должность ассистента директора "Шахтера" Дарио Срны.

Слова Николини приводит tuttomercatoweb.com.

"Я не могу назвать имена, но могу утверждать, что это не Локателли и Берарди, потому что на этих позициях у нас уже есть ведущие игроки, и нет смысла вкладывать деньги. Те имена, о которых писали в газетах, в большинстве своем не соответствуют действительности. Интерес есть только к Марлону, потому что тренеру он очень нравится", - сказал итальянский футбольный функционер.

"Но "Шахтер" не покупает дорого и много. Игроки, которых мы будем оценивать, будут соответствовать нашим идеям и нашей философии. Покупать игроков можно также и в Италии, а не только в Бразилии. Роберто пришел не для навязывания конкретных футболистов, он оказался очень открыт в сравнении и диалоге", - добавил Николини.

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Заметим, что 25-летний Марлон проводит уже свой третий сезон за "Сассуоло". В сезоне 2016/17 бразилец выступал за "Барселону". Также он успел поиграть за "Ниццу" и "Флуминенсе".

Роберто де Дзерби возглавил "Шахтер": главное

"Шахтер" объявил о назначении де Дзерби 25 мая. Итальянский специалист подписал контракт на два года.

На посту главного тренера "горняков" итальянец сменил Луиша Каштру.

Де Дзерби стал 34-м тренером в истории "Шахтера" и вторым итальянцем после Невио Скалы.

Ранее де Дзерби тренировал итальянские "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работал с "Сассуоло". В Серии А он приводил команду к одиннадцатому, восьмому и еще раз восьмому местам.

В мае де Дзерби покинул "Сассуоло" - его контракт подошел к завершению.

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Автор: Артем Будрин