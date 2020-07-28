Футболист Реала заразился коронавирусом перед возобновлением Лиги чемпионов

Форвард Мариано Диас отправлен на самоизоляцию.

У футболиста мадридского "Реала" Мариано Диаса был подтвержден коронавирус.

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Об этом сообщает Cadena COPE.

В понедельник полный состав команды прошел тестирование на COVID-19. Один из тестов оказался положительным.

Игрок уже отправлен на самоизоляцию и не участвует в тренировочном процессе команды. При этом у Мариано нет симптомов заболевания - об этом сообщили в клубе на запрос журналистов.

Стоит отметить, что "Реал" активно готовится к рестарту Лиги чемпионов. 7 августа команда Зинедина Зидана должна сыграть с "Манчестер Сити" в ответном поединке 1/8 финала турнира в Великобритании. Первая встреча команд завершилась победой англичан со счетом 2:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" планирует заработать 180 миллионов на продаже игроков.

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