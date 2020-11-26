Стадион "Сан-Паоло" в Неаполе, на котором играет "Наполи", могут переименовать в честь Диего Марадоны.
Об этом сообщает Calcio Napoli 24.
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Член городского совета Кармине Сгамбати обсудит этот вопрос со спортивной комиссией Неаполя во главе с комиссаром Чиро Борьелло.
"Он подарил надежду миллионам неаполитанцев. Диего Армандо Марадона заслуживает того, чтобы почтить его память, после всего, что он сделал для Неаполя. Переименование стадиона в честь Марадоны - это мечта, потому что он подарил миллионам неаполитанцев по всему миру надежду и отражал их горячий характер", - сказал Сгамбати.
"Я поговорю с Чиро Борьелло о переименовании главной дороги к стадиону, площади перед ним или самой арены в честь Марадоны", - добавил он.
Также по этому поводу высказался президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис:
"Мы можем обсудить переименование стадиона в честь него".
Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 годы. Он помог команде дважды выиграть чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА в 1989 году. В 2000 году в "Наполи" вывели из обращения 10-й номер, под которым выступал Марадона.
Диего Марадона: главное
- Диего Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.
- Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.
- Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.
- Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.
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