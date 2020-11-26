Аргентинский футболист чувствовал себя плохо с самого утра.

Стало известно, как провел последние часы жизни легендарный футболист Диего Марадона.

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Как сообщает сайт аргентинского телеканала TN, Марадона встретил смерть в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Именно там он восстанавливался после операции на головном мозге. С самого утра Марадона выглядел бледным и жаловался на плохое самочувствие, но все-таки решил позавтракать.

После приема пищи в 10.30 по местному времени его осмотрел доктор, который находился в доме.

Марадона после окончания осмотра произнес свои последние слова - "Me siento mal", что в переводе с испанского означает "Мне нехорошо". Затем знаменитый футболист отправился лежать в кровать.

Близкие сразу вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи реанимировать Марадону не смогли - к тому моменту он уже не дышал из-за сердечного приступа. Смерть была констатирована в 12.00.

Диего Марадона: главное

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.

Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.

Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.

Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.

В ходе своей тренерской карьеры он возглавлял сборную Аргентины в период с 2008 по 2010 годы.

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Перевод: Данил Слесь