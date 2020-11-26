Стало известно, как провел последние часы жизни легендарный футболист Диего Марадона.
Читайте такжеЦеремония прощания с Марадоной будет длиться 48 часов: стали известны подробности
Как сообщает сайт аргентинского телеканала TN, Марадона встретил смерть в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.
Именно там он восстанавливался после операции на головном мозге. С самого утра Марадона выглядел бледным и жаловался на плохое самочувствие, но все-таки решил позавтракать.
После приема пищи в 10.30 по местному времени его осмотрел доктор, который находился в доме.
Марадона после окончания осмотра произнес свои последние слова - "Me siento mal", что в переводе с испанского означает "Мне нехорошо". Затем знаменитый футболист отправился лежать в кровать.
Близкие сразу вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи реанимировать Марадону не смогли - к тому моменту он уже не дышал из-за сердечного приступа. Смерть была констатирована в 12.00.
Диего Марадона: главное
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.
- Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.
- Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.
- Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.
- В ходе своей тренерской карьеры он возглавлял сборную Аргентины в период с 2008 по 2010 годы.
- УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.
- Футбольный мир простился с Диего Марадоной в соцсетях.
- В честь Марадоны могут переименовать футбольный стадион в Италии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram