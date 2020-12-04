Арена "Наполи" официально будет носить имя Диего Марадоны.

Стадион итальянского "Наполи" "Сан-Паоло" переименован в честь легендарного Диего Марадоны, который умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

Об этом сообщается на сайте городской администрации Неаполя.

Решение о переименовании стадиона было единогласно поддержано членами городского совета.

Теперь арена в Неаполе будет носить имя легендарного аргентинца. Ее новое название - "Stadio Diego Armando Maradona".

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Диего Марадона: карьера в "Наполи"

В "Наполи" Марадона провел лучшие годы своей карьеры. Он выступал за итальянский клуб с 1984 по 1991 годы.

В сезоне 1986-1987 Марадона привел "Наполи" к первому в истории клуба титулу чемпиона Италии, а в сезоне 1989-90 команда завоевала еще одно чемпионство, которое до сих пор остается для нее последним.

Кроме того, "Наполи" с Марадоной в составе выиграл свой главный трофей на евроарене - Кубок УЕФА в сезоне 1988-89. Также команда по разу выигрывала Кубок и Суперкубок Италии.

Марадона занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Наполи". На его счету 115 голов за клуб.

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Автор: Антон Дударь