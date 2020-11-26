Ожидается, что церемония прощания продлится около 48 часов.

26 ноября в Аргентине началась церемония прощания с одним из лучших футболистов в истории Диего Марадоной.

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Канал euronews в YouTube ведет прямую трансляцию церемонии.

Гроб с телом экс-футболиста находится во дворце Casa Rosada, который является официальной резиденцией президента Аргентины.

Церемония прощания может продлиться до 48 часов.

Известно, что болельщики еще ночью занимали очередь, чтобы попасть к гробу.

Диего Марадона: главное

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.

Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году. Он представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.

Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.

В ходе своей тренерской карьеры он возглавлял сборную Аргентины в период с 2008 по 2010 годы.

УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.

Футбольный мир простился с Диего Марадоной в соцсетях.

В честь Марадоны могут переименовать футбольный стадион в Италии.

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Автор: Антон Дударь