Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла потребовал расследовать обстоятельства смерти легенды футбола.
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В Twitter Морла написал, что Марадона не получил необходимой медицинской помощи в последние часы жизни.
"Необъяснимо, что на протяжении двенадцати часов мой друг не получал никакого внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала. Скорая ехала как минимум полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не должен быть упущен из виду", - написал юрист.
"Я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: "Ты - мой солдат, действуй без пощады", - добавил он.
Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
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