По словам юриста, Диего Марадона на протяжении двенадцати часов находился без присмотра врачей.

Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла потребовал расследовать обстоятельства смерти легенды футбола.

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В Twitter Морла написал, что Марадона не получил необходимой медицинской помощи в последние часы жизни.

"Необъяснимо, что на протяжении двенадцати часов мой друг не получал никакого внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала. Скорая ехала как минимум полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не должен быть упущен из виду", - написал юрист.

"Я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: "Ты - мой солдат, действуй без пощады", - добавил он.

Смерть Диего Марадоны: главное

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Автор: Антон Дударь