Легендарный футболист Диего Марадона был похоронен 26 ноября в 20.00 по аргентинскому времени.
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Как сообщает tn.com.ar, Марадону похоронили на кладбище Белла Виста - в 35 километрах от Буэнос-Айреса.
Марадона будет покоиться рядом со своими родителями Далмой и Диего-старшим, которые ушли из жизни в 2011 и 2015 годах соответственно.
На церемонии похорон присутствовали только родные и близкие Марадоны.
В последний путь Марадону проводили тысячи людей, которые вышли на улицы.
Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Адвокат Марадоны потребовал расследовать обстоятельства смерти легендарного аргентинца.
- В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур.
- Футбольный мир простился с Диего Марадоной в соцсетях.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- В честь Марадоны могут переименовать футбольный стадион в Италии.
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