Диего Марадона был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса.

Легендарный футболист Диего Марадона был похоронен 26 ноября в 20.00 по аргентинскому времени.

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Как сообщает tn.com.ar, Марадону похоронили на кладбище Белла Виста - в 35 километрах от Буэнос-Айреса.

Марадона будет покоиться рядом со своими родителями Далмой и Диего-старшим, которые ушли из жизни в 2011 и 2015 годах соответственно.

На церемонии похорон присутствовали только родные и близкие Марадоны.

В последний путь Марадону проводили тысячи людей, которые вышли на улицы.

Смерть Диего Марадоны: главное

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Автор: Антон Дударь