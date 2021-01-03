Футболист сборной Украины провел на поле весь матч.

В рамках 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси" со счетом 3:1.

В составе "Сити" на игру вышел украинец Александр Зинченко. В текущем сезоне он впервые провел полный матч за "горожан" в рамках АПЛ.

На 18-й минуте Зинченко принял участие в голевой атаке "Ман Сити". Он отдал передачу на Фила Фодена, который ассистировал Илкаю Гюндогану.

В концовке встречи Зинченко позволил опередить себя Каллуму Хадсону-Одои, который спас "Челси" от разгрома.

После 15 матчей "Ман Сити" набрал 29 очков и поднялся на 5-е место в таблице АПЛ. "Челси", у которого одна победа в восьми последних матчах в чемпионате, идет восьмым (26 очков в 17 играх).

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"Челси" - "Манчестер Сити" - 1:3

Голы: Хадсон-Одои, 90+2 - Гюндоган, 18, Фоден, 21, де Брюйне, 34

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Т. Силва, Чилвелл, Ковачич (Хаверц, 77), Канте (Хадсон-Одои, 63), Маунт, Зиеш (Гилмор, 63), Вернер, Пулишич

"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко, Гюндоган (Фернандиньо, 74), Родри, Б. Силва, Де Брюйне (Агуэро, 86), Фоден (Марез, 86), Стерлинг

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Автор: Антон Дударь