В рамках 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси" со счетом 3:1.
В составе "Сити" на игру вышел украинец Александр Зинченко. В текущем сезоне он впервые провел полный матч за "горожан" в рамках АПЛ.
На 18-й минуте Зинченко принял участие в голевой атаке "Ман Сити". Он отдал передачу на Фила Фодена, который ассистировал Илкаю Гюндогану.
В концовке встречи Зинченко позволил опередить себя Каллуму Хадсону-Одои, который спас "Челси" от разгрома.
После 15 матчей "Ман Сити" набрал 29 очков и поднялся на 5-е место в таблице АПЛ. "Челси", у которого одна победа в восьми последних матчах в чемпионате, идет восьмым (26 очков в 17 играх).
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"Челси" - "Манчестер Сити" - 1:3
Голы: Хадсон-Одои, 90+2 - Гюндоган, 18, Фоден, 21, де Брюйне, 34
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Т. Силва, Чилвелл, Ковачич (Хаверц, 77), Канте (Хадсон-Одои, 63), Маунт, Зиеш (Гилмор, 63), Вернер, Пулишич
"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко, Гюндоган (Фернандиньо, 74), Родри, Б. Силва, Де Брюйне (Агуэро, 86), Фоден (Марез, 86), Стерлинг
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