Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч.

В центральном матче 27-го тура Английской Премьер-лиги состоялось дерби - "Манчестер Сити" принимал "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" одержали гостевую победу и прервали победную серию "Сити", которая насчитывала 21 матч во всех турнирах.

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Уже на 2-й минуте "МЮ" вышел вперед благодаря голу Бруну Фернандеша с пенальти, а после перерыва Люк Шоу удвоил перевес гостей.

Украинец Александр Зинченко в составе "Сити" провел на поле весь матч.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голы: Фернандеш, 2 (с пенальти), Шоу, 50

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу (Уокер, 65), Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Марез, Жезус (Фоден, 71), Стерлинг

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Джеймс, Фернандеш (Уильямс, 90+3), Рашфорд (Гринвуд, 73), Мартиаль (Матич, 86)

Видео голов

АПЛ: положение команд

"МЮ" набрал 54 очка и сократил отставание от "Ман Сити", который лидирует в таблице, до 11 очков.

В топ-четверке также "Лестер" (53 очка) и "Челси" (47 очков и на один матч меньше).

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Автор: Антон Дударь