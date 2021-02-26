Лига Европы: результаты ответных матчей 1/16 финала

"Динамо", "Шахтер", "Милан" и "Арсенал" прошли дальше, "Наполи" и "Байер" вылетели.

25 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы 2020-2021. В 1/8 финала прошли сразу два украинских клуба. Донецкий "Шахтер" повторно обыграл "Маккаби", а киевскому "Динамо" удалось одержать выездную победу над "Брюгге". Результаты всех матчей "Шахтер" (Украина) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 1:0 (первый матч - 2:0) "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" Киев (Украина) - 0:1 (первый матч - 1:1) "Тоттенхэм" (Англия) - "Вольфсберг" (Австрия) - 4:0 (первый матч - 4:1) "Аякс" (Нидерланды) - "Лилль" (Франция) - 2:1 (первый матч - 2:1) "Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания) - 2:1 (первый матч - 0:2) "Хоффенхайм" (Германия) - "Мольде" (Норвегия) - 0:2 (первый матч - 3:3) "Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:1 (первый матч - 2:0) "Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия) - 5:2 (первый матч - 4:3) "Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:2 (первый матч - 1:1) ПСВ (Нидерланды) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1 (первый матч - 2:4) "Байер" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:2 (первый матч - 3:4) "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Краснодар" (Россия) - 1:0 (первый матч - 3:2) "Лестер" (Англия) - "Славия" (Чехия) - 0:2 (первый матч - 0:0) "Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия) - 3:1 (первый матч - 2:0) "Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:1 (первый матч - 2:2) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:0 (первый матч - 4:0) Лига Европы: все участники 1/8 финала В 1/8 финала сыграют "Динамо" Киев, "Шахтер" (обе - Украина), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Милан", "Рома" (обе - Италия), "Славия" (Чехия), "Аякс" (Нидерланды), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Олимпиакос" (Греция). Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать В 1/16 финала не могли встретиться команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. С 1/8 финала эти ограничения будут сняты.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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