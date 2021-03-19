Восемь команд продолжат борьбу за трофей.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы. По ее итогам были сформированы четвертьфинальные пары, а также стало известно, кто с кем может сыграть в полуфиналах.

Результаты жеребьевки

1/4 финала

Пара 1. "Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Пара 2. "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия)

Пара 3. "Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)

Пара 4. "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)

1/2 финала

Победитель пары 1 - Победитель пары 3

Победитель пары 4 - Победитель пары 2

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Хозяином финала будет победитель второго полуфинала.

Отметим, что жеребьевка проходила без посева и каких-либо ограничений.

Команды, которые указаны вторыми, ответные матчи проведут на своем поле.

Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать

Матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021 прошли 11 и 18 марта: результаты ответных игр.

Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая.

Борьбу за трофей продолжают две команды, которые ранее уже выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы: "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".

"Шахтер" и "Динамо" покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала, уступив "Роме" и "Вильярреалу" соответственно.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.

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Автор: Антон Дударь