Состоялась жеребьевка второго раунда отбора турнира.

По итогам жеребьевки второго раунда квалификации Лиги Европы первого соперника на международной арене получил клуб УПЛ "Колос".

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Команда из Ковалевки сыграет с греческим "Арисом". Матч пройдет 17 сентября в Греции при пустых трибунах.

Все пары команд на этой стадии проведут по одной игре, чтобы определить участника третьего раунда квалификации ЛЕ.

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Для "Колоса" это будет дебют на международной арене. Команда пробилась в еврокубки благодаря победе в плей-офф УПЛ за Лигу Европы.

На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября. "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.

В Лиге чемпионов Украину представят "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, а киевляне - с третьего раунда квалификации. При этом команда Мирчи Луческу уже получила первого соперника.

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Автор: Данил Слесь