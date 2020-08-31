Колос дебютирует на евроарене / фото koloskovalivka.com
По итогам жеребьевки второго раунда квалификации Лиги Европы первого соперника на международной арене получил клуб УПЛ "Колос".
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Команда из Ковалевки сыграет с греческим "Арисом". Матч пройдет 17 сентября в Греции при пустых трибунах.
Все пары команд на этой стадии проведут по одной игре, чтобы определить участника третьего раунда квалификации ЛЕ.
Украинские клубы в еврокубках 2020-2021
- Для "Колоса" это будет дебют на международной арене. Команда пробилась в еврокубки благодаря победе в плей-офф УПЛ за Лигу Европы.
- На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября. "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.
- В Лиге чемпионов Украину представят "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, а киевляне - с третьего раунда квалификации. При этом команда Мирчи Луческу уже получила первого соперника.
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