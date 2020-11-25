Четыре команды досрочно гарантировали себе путевки в плей-офф.

24 ноября прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - в этот день играли команды из групп E, F, G и H.

"Динамо" проиграло "Барселоне", но осталось на третьем месте благодаря позднему голу "Ювентуса" в матче с "Ференцварошем" Сергея Реброва. При этом киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

"Челси" и "Севилья" уже по итогам четырех туров гарантировали себе выход в плей-офф из группы Е, а "Барселона" и "Ювентус" - из группы G.

Результаты матчей

Группа E

"Ренн" - "Челси" - 1:2

Голы: Гирасс, 85 - Хадсон-Одои, 22, Жиру, 90+1

"Краснодар" - "Севилья" - 1:2

Голы: Вандерсон, 56 - Ракитич, 4, Мунир, 90+5

Положение команд: "Челси" - 10 очков, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1

Группа F

"Боруссия" Дортмунд - "Брюгге" - 3:0

Голы: Холанд, 18, 60, Санчо, 45+1

"Лацио" - "Зенит" - 3:1

Голы: Иммобиле, 3, 33 (с пенальти), Пароло, 22 - Дзюба, 25

Положение команд: "Боруссия" Д - 9 очков, "Лацио" - 8, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1

Группа G

"Динамо" Киев - "Барселона" - 0:4

Голы: Дест, 52, Брейтуэйт, 57, 70 (с пенальти), Гризманн, 90+2

"Ювентус" - "Ференцварош" - 2:1

Голы: Роналду, 35, Мората, 90+2 - Узуни, 19

Положение команд: "Барселона" - 12 очков, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1

Группа H

"Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир" - 4:1

Голы: Фернандеш, 7, 19, Рашфорд, 33 (с пенальти), Джеймс, 90+2 - Тюрюч, 75

ПСЖ - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Неймар, 11 (с пенальти)

Положение команд: "МЮ" - 9 очков, ПСЖ - 6, "РБ Лейпциг" - 6, "Истанбул" - 3

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.

График матчей группового раунда: 4 тур - 24/25 ноября, 5 тур - 1/2 декабря, 6 тур - 8/9 декабря.

"Шахтер" в 4-м туре 25 ноября сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах на выезде.

Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

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Автор: Антон Дударь