Киевляне досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф главного клубного турнира Европы.

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Барселону". Встреча прошла без зрителей.

Обе команды вышли на матч не в основных составах. "Динамо" из-за коронавируса и травм не смогло рассчитывать на 13 футболистов. "Барселона" прилетела в Киев без ряда основных игроков, включая главную звезду команды Лионеля Месси.

В первом тайме "Барселона" владела инициативой, однако стопроцентных моментов у ворот Георгия Бущана не возникло. Киевляне пытались действовать на контратаках, но потревожили Марка-Андре тер Штегена лишь под конец тайма, когда вратарь среагировал на удар Карлоса де Пены с острого угла.

В дебюте второго тайма "Барселоне" удалось выйти вперед. Каталонцы прорвались в штрафную через центр, Мартин Брейтуэйт отпасовал на Сержиньо Деста, который нанес точный удар под дальнюю штангу, забив дебютный гол за "Барсу".

Еще через шесть минут каталонцы удвоили перевес в счете. Стандарт у ворот "Динамо" завершился голом Брейтуэйта, который забил в своем первом матче в ЛЧ.

В середине тайма у киевлян был отличный момент, однако мяч срезался с ноги де Пены, который мог забивать.

На 70-й минуте Брейтуэйт оформил дубль - заработал пенальти и сам его реализовал. А в компенсированное время Антуан Гризманн поставил точку в матче ударом из пределов штрафной.

"Динамо" - "Барселона" - 0:4

Голы: Дест, 52, Брейтуэйт, 57, 70 (с пенальти), Гризманн, 90+4

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 59), Шепелев (Бэлуцэ, 83), Буяльский, Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко (Леднев, 71), Де Пена (Супряга, 71), Вербич

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Лангле (Альба, 65), Мингеса, Дест, Аленья, Пьянич (Пуч, 65), Педри (Фернандес, 72), Коутиньо (Гризманн, 65), Тринкау (Конрад, 83), Брейтуэйт

Предупреждения: Попов - Пьянич

"Динамо" - "Барселона": итоги матча

"Динамо" потерпело третье поражение в четырех турах при одной ничьей.

Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Барселона".

Киевляне в четвертом подряд матче ЛЧ пропустили как минимум два гола.

В рамках первого круга "Динамо" также проиграло "Барселоне" (1:2).

В 5-м туре "Динамо" на выезде сыграет с "Ювентусом". Матч пройдет 2 декабря.

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Автор: Антон Дударь