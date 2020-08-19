Лига чемпионов: победа команды Милевского и другие результаты первого раунда квалификации

Стартовал первый отборочный раунд нового сезона Лиги чемпионов.

18 августа состоялось пять матчей первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2020-2021.

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В этом сезоне на этой стадии победитель определяется по итогам одной встречи.

Брестское "Динамо", за которое в этом матче играли украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди, в своем дебютном матче в турнире со счетом 6:3 обыграло казахстанскую "Астану". Милевский записал на свой счет две голевые передачи.

Результаты матчей 18 августа

"Легия" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 1:0

"Динамо" Брест (Беларусь) - "Астана" (Казахстан) - 6:3

"Селтик" (Шотландия) - "Рейкьявик" (Исландия) - 6:0

"Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Македония) - 4:0

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар) - 5:0

Еще ряд матчей первого квалификационного раунда пройдет 19 августа.

Лига чемпионов 2020-2021: что нужно знать

Все раунды в квалификации этого сезона будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где команды традиционно сыграют дома и на выезде.

Первый раунд квалификации проходит 18-19 августа, второй состоится 25-26 августа, третий - 15-16 сентября, а раунд плей-офф - 22 и 30 сентября.

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Жеребьевка запланирована на 1 октября. Продлится групповая стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Киевское "Динамо" стартует в квалификации ЛЧ с третьего раунда. Своего первого соперника киевляне узнают 31 августа. "Шахтер" начнет выступление в турнире с группового этапа.

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Автор: Антон Дударь