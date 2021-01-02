Переход Лиэля Абады в "Динамо" может сорваться.

Полузащитник "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада остался недоволен некоторыми пунктами, которые включены в его контракт с "Динамо".

Из-за этого его трансфер оказался под вопросом.

"Мы все хотим, чтобы сделка была заключена, но это долгосрочный контракт в такой стране, как Украина, и мы должны быть осторожны. Мой отец был шокирован, когда увидел пункты контракта", - приводит слова Абады sport5.co.il.

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Стало известно, что недовольство игрока вызвал, в частности, пункт контракта, согласно которому за опоздание в клуб после отпуска он может быть оштрафован на сумму, составляющую до 80% от месячной зарплаты.

Также представителей игрока смутило то, что "Динамо" требует, чтобы вся юрисдикция над игроком находилась в ведении украинских судов, а не ФИФА и УЕФА.

В начале следующей недели стороны возобновят переговоры.

Лиэль Абада: что известно о футболисте

Во всех турнирах за "Маккаби" Петах-Тиква 19-летний Абада провел 51 матч, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.

Играл во всех юношеских национальных командах Израиля - от U-16 до U-19 (забил 7 голов в 48 матчах). За сборную U-21 сыграл пять матчей, голами не отметился.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Абада сыграл 13 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

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Автор: Антон Дударь