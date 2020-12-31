Вингер "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада в ближайшее время подпишет контракт с киевским "Динамо".
Отец 19-летнего футболиста Ронен Абада сообщил, что почти все детали трансфера уже улажены.
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"Сделка закрыта, осталось лишь несколько технических деталей. Мы очень взволнованы и думаем о переезде в Украину, но это приятные заботы", - сказал отец игрока, которого цитирует ynet.co.il.
Ожидается, что Абада прилетит в Украину для подписания контракта с "Динамо" 5 января.
Стоимость трансфера составит 5 миллионов евро. Также "Маккаби" получит 20% от последующей продажи игрока.
Лиэль Абада: что известно о футболисте
- Во всех турнирах за "Маккаби" Петах-Тиква Абада провел 51 матч, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.
- Играл во всех юношеских национальных командах Израиля - от U-16 до U-19 (забил 7 голов в 48 матчах). За сборную U-21 сыграл пять матчей, голами не отметился.
- В нынешнем сезоне на клубном уровне Абада сыграл 13 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.
- Рост Лиэля - 168 сантиметров.
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