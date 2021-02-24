Мюнхенский топ-клуб - одной ногой в четвертьфинале ЛЧ.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Лацио" в Риме принимал "Баварию". Мюнхенцы сделали уверенный шаг навстречу четвертьфиналу.

Уже к перерыву матча "Бавария" сделала счет разгромным. Роберт Левандовски открыл счет, выйдя один на один с вратарем после ошибки соперника. Далее 17-летний Джамал Мусиала прицельно пробил в угол с линии штрафной, а под конец тайма Лерой Сане успешно сыграл на добивании.

Читайте такжеЛига чемпионов: календарь матчей 1/8 финалаВ дебюте второго тайма Франческо Ачерби, пытаясь прервать прострел Сане, переправил мяч в собственные ворота. Через пару минут "Лацио" немного скрасил ситуацию для себя - Хоакин Корреа прошел через центр штрафной и пробил низом.

"Лацио" - "Бавария" - 1:4

Голы: Корреа, 49 - Левандовски, 9, Мусиала, 24, Сане, 42, Ачерби, 47 (автогол)

"Лацио": Рейна, Патрик (Худт, 53), Ачерби, Мусаккьо (Лулич, 31), Лаццари, Милинкович-Савич (Катальди, 81), Лейва (Эскаланте, 53), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 81), Марушич, Иммобиле, Корреа

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка (Мартинес, 63), Сане (Сарр, 90), Мусиала (Чупо-Мотинг, 90), Коман (Эрнандес, 75), Левандовски

Предупреждения: Альберто, Лукас Лейва, Корреа, Марушич, Эскаланте - Киммих, Коман

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Лацио" - "Бавария": итоги матча

Роберт Левандовски забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов. Он обошел испанца Рауля, выйдя на третье место в списке лучших бомбардиров турнира. Больше только у Криштиану Роналду (134) и Лионеля Месси (119).

Левандовски признан лучшим игроком матча по версии WhoScored - оценка 8,6.

Йозуа Киммих выиграл в 38 из своих первых 50 матчей в Лиге чемпионов - больше, чем любой другой игрок в истории турнира.

"Лацио" впервые в своей истории пропустил три гола за тайм в матче ЛЧ.

Ответную встречу команды проведут 17 марта в Мюнхене.

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Автор: Антон Дударь