Кубок Украины по футболу: где смотреть матчи 1/4 финала

Телеканал УНИАН покажет один поединок.

Третьего марта состоятся поединки Кубка Украины-2020/21. Полуфиналисты турнира будут определены по итогам одного матча. Расписание матчей вашему вниманию: 14:00. "Верес" - "Заря" - Футбол 1 17:00. "Динамо" - "Колос" - 2+2 19:00. "Агробизнес" - "Шахтер" - Футбол 1 19:00. "Днепр-1" - "Александрия" - УНИАН Читайте также Назван лучший игрок 16-го тура Украинской Премьер-лиги Кубок Украины по футболу: что стоит знать Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

1/2 финала Кубка Украины запланировано на 21 апреля.

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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