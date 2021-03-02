Динамо в этом сезоне проигрывало Колосу и попытается взять реванш / фото УПЛ

Третьего марта состоятся поединки Кубка Украины-2020/21.

Полуфиналисты турнира будут определены по итогам одного матча.

Расписание матчей вашему вниманию:

14:00. "Верес" - "Заря" - Футбол 1

17:00. "Динамо" - "Колос" - 2+2 

19:00. "Агробизнес" - "Шахтер" - Футбол 1

19:00. "Днепр-1" - "Александрия" - УНИАН 

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Кубок Украины по футболу: что стоит знать

  • Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".
  • 1/2 финала Кубка Украины запланировано на 21 апреля.
  • Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".

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Автор: Будрин Артем