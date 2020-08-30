Состоялось 16 из 19 запланированных игр первого предварительного турнира.

26 и 28-30 августа прошли матчи первого предварительного раунда Кубка Украины по футболу 2020-2021.

Два матча были перенесены на более поздний срок из-за вспышек коронавируса в "Вересе" и краматорском "Авангарде". Матч между винницкой "Нивой" и "Черниговом" не состоялся, так как гости не смогли добраться на игру из-за поломки автобуса.

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Результаты матчей

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Черкащина" (Черкассы) - 4:2

"Олимпия" (Савинцы) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - 1:2

"Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Полесье" (Житомир) - 0:1

"Карпаты" (Галич) - "Нива" (Тернополь) - 1:2

"Перемога" (Днепр) - "Кремень" (Кременчук) - 0:2

"Металл" (Харьков) - "ВПК-Агро" (Магдалиновка) - 1:3

"Никополь" (Никополь) - "Кристалл" (Херсон) - 1:3

"Виктория" (Николаевка) - "Яруд" (Мариуполь) - 4:0

"Альянс" (Липовая Долина) - "Металлист-1925" (Харьков) - 2:0

"Энергия" (Новая Каховка) - "Черноморец" (Одесса) - 2:3

"Балканы" (Заря) - "Николаев" (Николаев) - 0:1

"Рубикон" (Киев) - "Диназ" (Вышгород) - 0:2

"Подолье" (Хмельницкий) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - 1:1 (8:7 по пенальти)

"Ужгород" (Ужгород) - "Буковина" (Черновцы) - 2:0

"Таврия" (Симферополь) - "Реал Фарма" (Одесса) - 2:1

"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Карпаты" (Львов) - 4:0

"Нива" (Винница) - "Чернигов" (Чернигов) - не состоялся из-за неявки гостей

"Металлург" (Запорожье) - "Авангард" (Краматорск) - перенесен на 8 сентября

"Днепр" (Черкассы) - "Верес" (Ровно) - перенесен на 9 сентября

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 будет состоять из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Все этапы состоят из одного матча.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии.

Финал Кубка состоится 12 мая в Тернополе.

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Автор: Антон Дударь